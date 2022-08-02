Забудовники почали піднімати ціни — чи подорожчає нерухомість у серпні

Вже в серпні за покупку житла у розстрочку доведеться платити більше, а з осені ціни ще більше зростуть

Холдингова компанія "Київміськбуд" з 1 вересня планує підвищити ціни на своїх об’єктах і з 15 серпня змінити умови розстрочення за поточними договорами. Про це повідомила директор Департаменту продажу та маркетингу Тетяна Маркова, додавши, що 15 серпня закінчується пільговий період, наданий інвесторам, які оплачують угоди розстрочки, після чого оплата буде здійснюватися за поточною базовою вартістю квадратного метра, а з 1 вересня зростуть ціни на всіх об’єктах.

Подорожчання в компанії пояснили війною і викликаною нею інфляцією. Так, будівельні матеріали подорожчали більш ніж на 30%, пально-мастильні матеріали, крім значного підвищення, носять частково дефіцитний характер, далася взнаки війна і на логістиці доставки комплектуючих до Києва.

Але як наголосили у компанії, "Київміськбуд" з 1 червня відновив роботи на семи будівельних і поступово роботи будуть налагоджені на всіх об’єктах, які будує компанія.

Натомість, як розповіли "Телеграфу" учасники будівельного ринку столиці, навряд чи це рішення "Київміськбуду" викличе зростання цін на житло у всіх забудовників.

"Думаю середні ціни швидше знизяться, як на вторинці, так і на первинці, тому що вони підв’язані під регіон і попит, а останнього, як і раніше, немає. У серпні немає передумов вважати, що ситуація з попитом якось зміниться, від довоєнного рівня він скоротився на 75-85%, Київміськбуд обіцяє підвищити ціни, але він часто так робить — це їх улюблений спосіб штучно підігріти попит, передумови для зростання цін може дати перелом на фронті, наприклад, успішний контрнаступ на фронті. Поки же в цілому ціни будуть стабільними", — повідомив один із учасників ринку.

Загалом середня вартість нерухомості в Україні за підсумками липня становила від 600 до 1310 доларів за квадратний метр.