Застройщики начали поднимать цены – подорожает ли недвижимость в августе

Уже в августе за покупку жилья в рассрочку придется платить больше, а с осени цены еще больше вырастут

Холдинговая компания "Киевгорстрой" с 1 сентября планирует повысить цены на своих объектах и ​​с 15 августа изменить условия рассрочки по текущим договорам. Об этом сообщила директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова, добавив что 15 августа заканчивается льготный период, предоставленный инвесторам, оплачивающим по сделкам рассрочки, после чего оплата будет производиться по текущей базовой стоимости квадратного метра, а с 1 сентября возрастут цены на всех объектах.

Подорожание в компании объяснили войной и вызванной ею во многом инфляцией. Так, строительные материалы подорожали более чем на 30%, горюче-смазочные материалы, кроме значительного повышения, носят частично дефицитный характер, сказалась война и на логистике доставки комплектующих в Киев.

Но как подчеркнули в компании, "Киевгорстрой" с 1 июня возобновил работы на семи строительных и постепенно работы будут налажены на всех объектах, которые строит компания.

Вместе с тем, как рассказали "Телеграфу" участники строительного рынка столицы, вряд ли это решение "Киевгорстроя" вызовет рост цен на жилье у всех застройщиков.

"Думаю средние цены скорее снизятся, как на вторичке, так и на первичке, потому что они подвязаны под регион и спрос, а последнего по-прежнему нет. В августе нет предпосылок считать, что ситуация со спросом как-то измениться, от довоенного уровня он сократился на 75-85%. Киевгорстрой же обещает повысить цены, но он часто так делает — это их излюбленный способ искусственно подогреть спрос. Предпосылки для роста цен может дать перелом на фронте, например, успешное контрнаступление на фронте. Пока же в целом цены будут стабильными", — сообщил один из участников рынка.

В целом средняя стоимость недвижимости в Украине по итогам июля составила от 600 до 1310 долларов за квадратный метр.