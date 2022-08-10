Ипотека под 3-7% - когда появится и как получить ее в условиях войны

Ипотека под 3-7% уже с октября, правда не для всех

Желая помочь украинцам, потерявшим жилье вследствие российской агрессии, Кабмин 2 августа принял Постановление №856, которым с 1 октября должна начаться ипотечная программа по выдаче кредитов на покупку жилья под 3-7%.

Согласно документу, процентная ставка будет зависеть от категории к которой относится заемщик, так:

3% годовых по ипотеке получат военнослужащие ВСУ, СБУ, разведки Минобороны, медики, научные сотрудники и педагоги%

ставка в 7% годовых полагается ветеранам войны, участникам боевых действий, внутренне перемещенным лицам, а также другим гражданам Украины.

Также получатель ипотеки должен соответствовать таким требованиям как:

не иметь своего жилья или иметь менее 52,5 кв. метра для семьи на одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи. При этом не учитывается жилье, расположенная в прифронтовой зоне или на временно оккупированной территории;

быть гражданином Украины, относящимся к категориям лиц, указанных в постановлении №856

иметь возраст от 18 лет на момент подписания кредитного договора и не старше 70 лет на момент полной выплаты долга по кредиту;

быть платежеспособным и вести регулярную оплату платежей по кредиту

не иметь никаких действующих ипотечных договоров, что были заключены по каким-либо иным государственным программам.

иметь возможность оплатить не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

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Само жилье должно отвечать следующим требованиям:

находится на территории Украины, исключая район ведения боевых действий и временно оккупированную территорию;

по стоимости жилье не должна превышать оценочную стоимость, определенную на основании отчета об оценке, проведенную субъектом оценочной деятельности или сотрудником банка.

Под ипотеку не может попасть жилье с такими признаками:

помещения из фондов жилья, предназначенного для временного проживания;

квартиры в многоквартирном жилом доме, который является объектом права государственной или коммунальной собственности;

квартиры в многоквартирном доме, принятые в эксплуатацию раньше, чем за десять лет до даты заключения договора (для жилья в областном центре).

Сам ипотечный кредит будет выдаваться скорее всего в государственных банках и на срок до 20 лет.

Собственно, в настоящий момент именно государственное кредитование преобладает на рынке кредитов Украины, а ипотека не по государственной программе в условиях войны имеет свою специфику – высокий первоначальный взнос от заемщика и высокие требования к его профессии.