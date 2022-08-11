Большую часть жилья не сдадут, а каждый третий застройщик может стать банкротом - прогноз по рынку недвижимости

Ситуация на рынке недвижимости Киева хуже чем в 2008 году

Ситуация на рынке недвижимости в столице является сложнейшей со времен мирового финансового кризиса 2008 года, а кое в чем даже превосходит его.

Об этом пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, говоря, что даже в США не было такого сильнейшего падения цен на новое жилье во время прошлого кризиса.

"Так, в Киеве недвижимость тоже рухнула – упала в цене до 50%, при этом, по оценкам экспертов, первичный рынок у нас практически остановился. Опасаюсь, что дна мы еще не достигли. К примеру, директор по развитию розничного бизнеса "Правэкс Банка" Владимир Черненький сегодня констатировал: "Старта новых объектов в ближайшее время не планируется. И объекты, имеющие степень готовности менее 80%, сейчас имеют очень малую вероятность активного возобновления строительства". Как-то, друзья, грустно", — пишет эксперт на своей странице в соцсети.

Информацию эксперта "Телеграфу" подтвердили на строительном рынке, добавив, что в условиях падения спроса и цен компании попали в тяжелейшую ситуацию, при которой до 30% компаний могут обанкротиться, в том числе крупные.

Чтобы поднять платежеспособность населения нардепы предложили законопроект о компенсации за разрушенное и поврежденное в ходе войны недвижимое имущество, что позволит купить пострадавшим новое жилье. Также осенью планируется запустить льготную ипотеку под 3-7%.