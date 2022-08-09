У Раді лежить закон, який поверне житло 250 тисячам українців: у чому його особливість і коли проголосують

Закон стане вже третім кроком на шляху забезпечення українців житлом

Поки влада розробляє плани на ремонт 36 тисяч постраждалих житлових будинків, з квітня у Верховній Раді лежить законопроект, який мав забезпечити компенсаціями за зруйноване житло 250 тисяч українців.

Ще 1 квітня парламент підтримав за основу законопроект №7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

У його рамках планувалося надати допомогу сотням тисяч українців, чиє житло постраждало від російської агресії, причому понад 250 тисяч заявок на компенсацію вже надійшло через програму "Дія".

Ініціатор законопроекту про виплату компенсацій за зруйноване житло, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк наголосила "Фактам" , що документ досі допрацьовують. Його включать до порядку денного засідання Верховної Ради вже наприкінці серпня – у першій декаді вересня.

У рамках закону виділятимуться гроші, які можна буде витратити виключно на придбання житла у будь-якій області України, без обмежень. Після купівлі квартири чи приватного будинку їх не можна буде продавати та відчужувати протягом щонайменше 3 років.

Цей закон може стати вже третім механізмом, який допоможе запустити будівництво та ринок нерухомості в Україні.