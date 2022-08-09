В Раде лежит закон, который вернет жилье 250 тысячам украинцев: в чем его особенность и когда проголосуют

Закон станет уже третьим шагом на пути к обеспечению украинцев жилье

Пока власти разрабатывают планы на ремонт 36 тысяч пострадавших жилых домов, с апреля в Верховной Раде лежит законопроект, который должен был обеспечить компенсациями за разрушенное жилье 250 тысяч украинцев.

Еще 1 апреля парламент поддержал за основу законопроект №7198 "О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

В его рамках планировалось оказать помощь сотням тысяч украинцев чье жилье пострадало от российской агрессии, причем более 250 тысяч заявок на компенсацию уже поступило через приложение "Дия".

Инициатор законопроекта о выплате компенсаций за разрушенное жилье, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула "Фактам", что документ до сих пор дорабатывают. Его включат в повестку дня заседания Верховной Рады уже в конце августа – первой декаде сентября.

В рамках закона будут выделяться деньги, которые можно будет потратить исключительно на приобретение жилья в любой области Украины, без ограничений. После покупки квартиры или частного дома их нельзя будет продавать и отчуждать в течение минимум 3 лет.

Данный закон может стать уже третьим механизмом, который поможет запустить строительство и рынок недвижимости в Украине.