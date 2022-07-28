В Украине хотят восстановить десятки тысяч жилых домов, пострадавших от оккупантов: как подать заявку

Власти заявили планы восстановления почти 40 тысяч объектов пострадавших от войны, в том числе десятков тысяч домов

Fast Recovery – это план быстрого восстановления, предусматривающий оперативное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, разрушенных российскими войсками и разработанный украинскими властями.

По данным "24 канала", план предполагает полное восстановление жилья на деоккупированных территориях и восстановление части школ, садов, больниц и объектов жилищно-коммунальных хозяйств.

В рамках выполнения этого плана, запланировано восстановление:

5 909 разрушенных многоэтажных домов

31 034 частные дома,

259 школ,

205 садиков,

170 медицинских учреждений,

2070 объектов ЖКХ.

На эти цели планируется выделить 17,4 млрд дол, при общей оценке ущерба от российской агрессии в 750 миллиардов долларов. Суть плана Fast Recovery заключается в максимально быстром восстановлении всей социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий.

При этом СМИ уже отмечают рост интереса киевлян к покупке недвижимости в столице — больше всего киевляне интересуют 2-комнатные квартиры в ценовом диапазоне до 30 тысяч долларов, несколько меньше – ценами до 50 тысяч долларов.

Вместе с тем эксперты советуют украинцам не спешить с покупкой недвижимости и вкладывать свободные деньги в доллар.

С апреля в Украине доступна возможность заявить об уничтожении или повреждении имущества, что можно сделать через приложение "Дия".

Для того чтобы подать заявку нужно обновить приложение до последней версии и в разделе "Услуги" выбрать категорию "Поврежденное имущество". После заполнения формы, указав всю необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные), придет сообщение с информацией о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.