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В Украине хотят восстановить десятки тысяч жилых домов, пострадавших от оккупантов: как подать заявку

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Почти 40 тысяч украинских домов хотят восстановить Новость обновлена 28 июля 2022, 11:21
Почти 40 тысяч украинских домов хотят восстановить

Власти заявили планы восстановления почти 40 тысяч объектов пострадавших от войны, в том числе десятков тысяч домов

Fast Recovery – это план быстрого восстановления, предусматривающий оперативное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, разрушенных российскими войсками и разработанный украинскими властями.

По данным "24 канала", план предполагает полное восстановление жилья на деоккупированных территориях и восстановление части школ, садов, больниц и объектов жилищно-коммунальных хозяйств.

В рамках выполнения этого плана, запланировано восстановление:

  • 5 909 разрушенных многоэтажных домов
  • 31 034 частные дома,
  • 259 школ,
  • 205 садиков,
  • 170 медицинских учреждений,
  • 2070 объектов ЖКХ.

На эти цели планируется выделить 17,4 млрд дол, при общей оценке ущерба от российской агрессии в 750 миллиардов долларов. Суть плана Fast Recovery заключается в максимально быстром восстановлении всей социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий.

При этом СМИ уже отмечают рост интереса киевлян к покупке недвижимости в столице — больше всего киевляне интересуют 2-комнатные квартиры в ценовом диапазоне до 30 тысяч долларов, несколько меньше – ценами до 50 тысяч долларов.

Вместе с тем эксперты советуют украинцам не спешить с покупкой недвижимости и вкладывать свободные деньги в доллар.

С апреля в Украине доступна возможность заявить об уничтожении или повреждении имущества, что можно сделать через приложение "Дия".

Для того чтобы подать заявку нужно обновить приложение до последней версии и в разделе "Услуги" выбрать категорию "Поврежденное имущество". После заполнения формы, указав всю необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные), придет сообщение с информацией о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

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#Недвижимость #Жилье #Восстановление