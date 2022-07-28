В Украине хотят восстановить десятки тысяч жилых домов, пострадавших от оккупантов: как подать заявку
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Власти заявили планы восстановления почти 40 тысяч объектов пострадавших от войны, в том числе десятков тысяч домов
Fast Recovery – это план быстрого восстановления, предусматривающий оперативное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, разрушенных российскими войсками и разработанный украинскими властями.
По данным "24 канала", план предполагает полное восстановление жилья на деоккупированных территориях и восстановление части школ, садов, больниц и объектов жилищно-коммунальных хозяйств.
В рамках выполнения этого плана, запланировано восстановление:
- 5 909 разрушенных многоэтажных домов
- 31 034 частные дома,
- 259 школ,
- 205 садиков,
- 170 медицинских учреждений,
- 2070 объектов ЖКХ.
На эти цели планируется выделить 17,4 млрд дол, при общей оценке ущерба от российской агрессии в 750 миллиардов долларов. Суть плана Fast Recovery заключается в максимально быстром восстановлении всей социальной инфраструктуры с учетом лучших мировых практик и технологий.
При этом СМИ уже отмечают рост интереса киевлян к покупке недвижимости в столице — больше всего киевляне интересуют 2-комнатные квартиры в ценовом диапазоне до 30 тысяч долларов, несколько меньше – ценами до 50 тысяч долларов.
Вместе с тем эксперты советуют украинцам не спешить с покупкой недвижимости и вкладывать свободные деньги в доллар.
С апреля в Украине доступна возможность заявить об уничтожении или повреждении имущества, что можно сделать через приложение "Дия".
Для того чтобы подать заявку нужно обновить приложение до последней версии и в разделе "Услуги" выбрать категорию "Поврежденное имущество". После заполнения формы, указав всю необходимую информацию (данные об поврежденном объекте, фото и описание повреждений и контактные данные), придет сообщение с информацией о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.