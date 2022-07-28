В Україні хочуть відновити десятки тисяч житлових будинків, які постраждали від окупантів: як подати заявку

Влада заявила плани відновлення майже 40 тисяч об’єктів постраждалих від війни, у тому числі десятків тисяч будинків

Fast Recovery – це план швидкого відновлення, який передбачає оперативне будівництво житла та об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих російськими військами та розроблений українською владою.

За даними "24 каналу", план передбачає повне відновлення житла на деокупованих територіях та відновлення частини шкіл, садів, лікарень та об’єктів житлово-комунальних господарств.

У рамках виконання цього плану заплановано відновлення:

5 909 зруйнованих багатоповерхових будинків

31 034 приватних будинків,

259 шкіл,

205 садків,

170 медичних закладів,

2070 об’єктів ЖКГ.

На цю мету планується виділити 17,4 млрд дол, за загальної оцінки збитків від російської агресії в 750 мільярдів доларів. Суть плану Fast Recovery полягає у максимально швидкому відновленні всієї соціальної інфраструктури з урахуванням найкращих світових практик та технологій.

При цьому ЗМІ вже відзначають зростання інтересу киян до купівлі нерухомості в столиці — найбільше кияни цікавлять 2-кімнатні квартири в ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів, дещо менше цінами до 50 тисяч доларів.

Водночас експерти радять українцям не поспішати з купівлею нерухомості та вкладати вільні гроші у долар.

З квітня в Україні доступна можливість заявити про знищення або пошкодження майна, що можна зробити через додаток "Дія".

Для того, щоб подати заявку, потрібно оновити програму до останньої версії та у розділі "Послуги" вибрати категорію "Пошкоджене майно". Після заповнення форми, вказавши всю необхідну інформацію (дані про пошкоджений об’єкт, фото та опис пошкоджень та контактні дані), прийде повідомлення з інформацією про початок процедури оцінки та компенсації, які будуть найближчим часом визначені урядом.