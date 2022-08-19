Украинским застройщикам перекрыли схему популярного обмана – что случилось

Покупателей жилья больше не смогут обманывать - нардепы изменили правила игры

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада приняла законопроект №5091, который был подан в парламент еще в сентябре прошлого года. Документ, по мнению его инициаторов, должен помочь строительному рынку работать легально.

Как сообщает сайт новостроев Лун, ключевым в данном законе следует считать введение понятия "специальное имущественное право", под которым понимается право на недостроенный объект строительства.

Так, будущий владелец квартиры, заключая договор инвестирования средств в квартиру на стадии строительства, получает все документы о принадлежащей ему квартире и тем самым может не опасаться "двойной продажи", что его квартиру намеренно или по ошибке продадут другому.

Более того, даже заключать договора с покупателями квартир застройщик не может до тех пор, пока не получит все необходимые документы на строительство, и не оформит права на будущие квартиры. Причем последнее возможно будет сделать только если перед этим оформлены все разрешения на строительство.

При этом застройщик обязан информировать потенциальных покупателей о том, сколько квартир в доме уже проданы.

Кроме того, застройщику запретят строить жилые дома только за счет инвесторов и обяжут вкладывать собственные средства, тем самым стимулируя его завершать строительство.

Тем временем рынок недвижимости в Украине фактически "мертв" — продажи в апреле-июне упали в 8 раз.