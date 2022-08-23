Жилье в Украине основательно подорожает – президент подписал важный закон

Вступление в силу нового закона сделает квартиры более дорогими

В понедельник, 22 августа, в Верховную Раду поступил подписанный президентом Владимиром Зеленским законопроект №7398, которым предлагается в будущем строить жилые дома с числом жильцов более 50 человек, бомбоубежищами.

Согласно требованиям закона, застройщики обязаны оборудовать все объекты с постоянным проживанием более 50 человек, укрытиями для жильцов. По словам экспертов, этого можно добиться двумя путями:

созданием подземного бомбоубежища для всех жильцов, вероятнее всего на основе подземного паркинга;

создания в каждой квартире персональных укрытий или "комнат страха" из расчета 3-5 квадратных метров на каждого жильца.

По мнению соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, более вероятным механизмом реализации станут именно подземные паркинги, оборудованные также как бомбоубежища, поскольку "комнаты страха" в том же Израиле строятся из расчета на защиту от куда менее мощных обстрелов чем те, которые испытывают на себе украинские города.

Результатом создания таких бомбоубежищ, по словам эксперта, будет удорожание квартир примерно на 10-15%, которые будут заложены в цену квартир.

Тем временем в Украине в 8 раз обвалились продажи жилья в сравнении с летом 2021 года.