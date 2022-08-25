Аренда жилья снова подорожает – эксперт назвал причину и сроки

На цену аренды жилья повлияют переселенцы

Уже осенью на рынке аренды жилья в Украине следует ожидать перемен – в одних городах цена аренды может вырасти на 10-15%, а в других напротив — упасть.

Связаны будущие изменения будут с массовым возвратом украинцев в родные города и высоким спросом на недвижимость. Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на главу украинской Ассоциации специалистов по недвижимости Юрия Питу.

Эксперт отметил, что в Одессе и Киеве цена аренды жилья может повыситься на 10–15%. Ведь все больше беженцев возвращается из-за границы. Переселенцы же в свою очередь активно переезжают в столицу.

В то же время на западе Украины ситуация с ценами на арендуемое жилье стабилизируется. Вероятно, случится даже снижение цен, хотя по словам специалиста, существенных изменений в стоимости ожидать все же не стоит.

При этом в сфере купли-продажи недвижимости цены однозначно пойдут на убыль. На Западе стоимость квартир еще до конца 2022 года может уменьшиться на 20%. А в восточных регионах вообще ожидается ценопад – недвижимость подешевеет почти на 30%.

Как подчеркнул Юрий Пита, основными покупателями жилья станут переселенцы, имеющие определенные сбережения — они и будут создавать основной спрос на недвижимость. Хотя в целом спрос сейчас не высок. Если вторичкой покупатели еще интересуются, то покупать квартиру сразу после сдачи застройщиком не спешат.

Напомним, в понедельник, 23 августа, президент подписал законопроект, которым застройщиков обязывают впредь строить дома с бомбоубежищами, что повлечет за собой рост цен на первичную недвижимость.