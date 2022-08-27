Рост цен и дефицит – что ждет рынок недвижимости Украины после победы
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Почему на рынке будет дефицит и рост цен, рассказал эксперт
Военные действия даже после их окончания будут долго влиять на состояние рынка недвижимости в Украине. Инфляция с ростом цен на жилье и нехватка самой недвижимости – таковы две основные тенденции состояния рынка после войны.
Причиной такого состояния – сегодняшняя война. Об этом "24 каналу" рассказал специалист по девелопменту Назарий Бербек.
По его словам, одной из тенденций станет рост цен на жилье, собственно, стоимость квадратного метра в среднем больше той, которая была в феврале. И это нормально для страны, где идет война. В послевоенный период тенденция роста продолжится, считает Бербека.
По его словам, на стоимость жилья влияют:
- покупательские настроения клиентов,
- ослабление гривны по отношению к доллару,
- темпы возобновления строительства,
- удаленность региона от боевых действий.
Кроме того, не стоит забывать, что сейчас дорожают стройматериалы и есть перебои в логистике. В комплексе это приводит к удорожанию.
Второй тенденцией на рынке недвижимости эксперт называет дефицит жилья, которое вызовет существенное замедление темпов строительства и отсутствие новых объектов. Возведение одного жилого дома занимает 12 – 24 месяца.
Также Украину ожидает сокращение покупательной способности населения, в то время как в результате разрушения жилищного фонда все больше украинцев будут нуждаться в новом жилье.
"Мы получим ситуацию, в которую должны вмешаться государство и местное самоуправление. Здесь речь о коммунальном жилье, которое будет принадлежать общине города, и которое может сдаваться в долгосрочную аренду именно незащищенным слоям населения, ВПЛ и тем группам людей, которые нуждаются, но не могут позволить себе приобрести его", – рассказывает Бербека.
Также важным аспектом будущего рынка недвижимости станет безопасность жильцов от ракетных и авиаударов, для чего будущие дома должны строиться вместе с бомбоубежищем в нем. Выполнение этого требования приведет к росту стоимости жилья на 10-15%.