Рост цен и дефицит – что ждет рынок недвижимости Украины после победы

Почему на рынке будет дефицит и рост цен, рассказал эксперт

Военные действия даже после их окончания будут долго влиять на состояние рынка недвижимости в Украине. Инфляция с ростом цен на жилье и нехватка самой недвижимости – таковы две основные тенденции состояния рынка после войны.

Причиной такого состояния – сегодняшняя война. Об этом "24 каналу" рассказал специалист по девелопменту Назарий Бербек.

По его словам, одной из тенденций станет рост цен на жилье, собственно, стоимость квадратного метра в среднем больше той, которая была в феврале. И это нормально для страны, где идет война. В послевоенный период тенденция роста продолжится, считает Бербека.

По его словам, на стоимость жилья влияют:

покупательские настроения клиентов,

ослабление гривны по отношению к доллару,

темпы возобновления строительства,

удаленность региона от боевых действий.

Кроме того, не стоит забывать, что сейчас дорожают стройматериалы и есть перебои в логистике. В комплексе это приводит к удорожанию.

Второй тенденцией на рынке недвижимости эксперт называет дефицит жилья, которое вызовет существенное замедление темпов строительства и отсутствие новых объектов. Возведение одного жилого дома занимает 12 – 24 месяца.

Также Украину ожидает сокращение покупательной способности населения, в то время как в результате разрушения жилищного фонда все больше украинцев будут нуждаться в новом жилье.

"Мы получим ситуацию, в которую должны вмешаться государство и местное самоуправление. Здесь речь о коммунальном жилье, которое будет принадлежать общине города, и которое может сдаваться в долгосрочную аренду именно незащищенным слоям населения, ВПЛ и тем группам людей, которые нуждаются, но не могут позволить себе приобрести его", – рассказывает Бербека.

Также важным аспектом будущего рынка недвижимости станет безопасность жильцов от ракетных и авиаударов, для чего будущие дома должны строиться вместе с бомбоубежищем в нем. Выполнение этого требования приведет к росту стоимости жилья на 10-15%.