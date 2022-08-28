Цены падают, спроса нет – главные тренды рынка недвижимости по итогам лета

Несмотря на падение цен жилье в Украине по-прежнему продать сложно

С началом военных действий в Украине продолжается кризис на рынке недвижимости — хотя цены на жилье во многих местах сильно упали, покупать его особо не спешат.

В городах, которые подверглись обстрелам, цены на жилье снизились примерно на 30%. А в сегменте дорогого элитного жилья дела обстоят еще хуже — владельцы таких квартир были вынуждены снизить цены наполовину. Но и при такой стоимости продажа идет туго, сообщает "Хвиля".

Сейчас никто не готов инвестировать в жилье, ибо никто не знает, что будет с этим жильем, а также, будут ли на него покупатели, даже если оно останется целым.

В самом тяжелом положении оказались девелоперы, которые до начала военных действий не успели закончить строящиеся объекты. А сейчас все – стройматериалы, энергоносители, транспортные услуги — катастрофически подорожало. А они цену на свои объекты поднимать не могут, поскольку связаны договорами.

Многие владельцы жилья оказались морально не готовы снижать цены на квартиры, говорит риелтор Юлия Смирнова. Даже уступка в 15-20% кажется им катастрофой. Не говоря уже о 30-50%-х скидках. Сейчас продают жилье только те, кто твердо решил навсегда покинуть Украину, и потому настроен сбыть здешнюю недвижимость. А покупают квартиры лишь те, кто нуждается в своей крыше над головой.

С победой же ситуация на рынке недвижимости радикально изменится – тогда украинцам следует быть готовыми к дефициту жилья и росту цен на него.