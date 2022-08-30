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Вибір за батьками: як навчатимуться у школах з 1 вересня

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Батьки зможуть обрати як вчитися їхній дитині Новина оновлена 30 серпня 2022, 13:43
Батьки зможуть обрати як вчитися їхній дитині

Батькам запропонують 4 варіанти навчання для їхньої дитини

Російська агресія проти України, що триває понад півроку, напередодні нового навчального року поставила серйозне питання – як проходитиме навчання в школах? Міністерство освіти дало змогу батькам самим обрати форму навчання для школярів.

За словами голови відомства Сергія Шкарлета, в основу впроваджених цього року моделей навчання покладено чотири можливі локації учнів, а саме:

  • для учасників освітнього процесу, що знаходяться на території, віддаленій від бойових дій;
  • для учасників освітнього процесу, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • для учасників освітнього процесу, які проживають у зонах бойових дій або на окупованих Росією територіях;
  • для учасників освітнього процесу, які тимчасово перебувають за межами України.

Сам вибір форми навчання мають зробити батьки учнів, і на якій формі здебільшого навчатимуться українські школярі, невідомо.

Учням за кордоном запропоновано:

  • денна форма навчання;
  • "дистанційка";
  • домашня форма здобуття освіти;
  • екстернат.

Ті учні, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, можуть обрати дистанційну форму навчання або екстернат у межах дистанційки, домашню форму здобуття освіти, екстернат.

Як повідомляв "Телеграф", тим часом на тимчасово окупованих територіях окупанти всіма силами намагаються змусити батьків віддати дітей до шкіл із російською програмою навчання.

Теги:
#Освіта #Школярі #Навчальний рік #Навчання