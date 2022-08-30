Вибір за батьками: як навчатимуться у школах з 1 вересня

Батькам запропонують 4 варіанти навчання для їхньої дитини

Російська агресія проти України, що триває понад півроку, напередодні нового навчального року поставила серйозне питання – як проходитиме навчання в школах? Міністерство освіти дало змогу батькам самим обрати форму навчання для школярів.

За словами голови відомства Сергія Шкарлета, в основу впроваджених цього року моделей навчання покладено чотири можливі локації учнів, а саме:

для учасників освітнього процесу, що знаходяться на території, віддаленій від бойових дій;

для учасників освітнього процесу, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);

для учасників освітнього процесу, які проживають у зонах бойових дій або на окупованих Росією територіях;

для учасників освітнього процесу, які тимчасово перебувають за межами України.

Сам вибір форми навчання мають зробити батьки учнів, і на якій формі здебільшого навчатимуться українські школярі, невідомо.

Учням за кордоном запропоновано:

денна форма навчання;

"дистанційка";

домашня форма здобуття освіти;

екстернат.

Ті учні, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, можуть обрати дистанційну форму навчання або екстернат у межах дистанційки, домашню форму здобуття освіти, екстернат.

Як повідомляв "Телеграф", тим часом на тимчасово окупованих територіях окупанти всіма силами намагаються змусити батьків віддати дітей до шкіл із російською програмою навчання.