Погрози не допомогли. Окупанти в Мелітополі придумали новий спосіб, як заманити дітей до шкіл

Батьки масово відмовляють вести дітей в російські школи

У тимчасового окупованому Мелітополі (Запорізька область) план росіян щодо залякування батьків та вчителів перед стартом навчального року не спрацював, тому вони вирішили заманити дітей до шкіл рублевими преміями.

Як передає "РІА-Мелітополь", за тиждень до 1 вересня місцеві колаборанти зрозуміли, що з набором дітей до шкіл в Мелітополі біда, адже батьки масово відмовляють віддавати школярів у навчальні заклади з російською програмою, а вчителі тим часом заявляють, що не будуть працювати під керівництвом окупантів.

З огляду на таку ситуацію пропагандистські ЗМІ з 24 серпня почали поширювати інформацію про так звані "премії". Нібито російський президент володимир путін дав доручення виплатити одному з батьків дітей від 6 до 18 років певну суму одноразової допомоги, але тільки за умови, що жителі так званих "ЛНР-ДНР", а також підконтрольних росіянам частин Запорізької та Херсонської областей, віддадуть своїх дітей у російські школи. Батькам навіть поставили дедлайн — не пізніше 15 вересня.

Очевидно, що цей указ лише підкреслює катастрофічний стан справ у сфері освіти на окупованих росіянами територіях. Також варто зазначити, що так звана "влада" окупованого Мелітополя не готова гарантувати збереження життя дітей у школах, а в місцевих садочках вихователі беруть з батьків розписки про те, що вони не несуть відповідальності за дітей у закладі освіти.

Додамо, що за словами легітимного міського голови Мелітополя Івана Федорова, школи міста розпочнуть навчання за українською програмою в онлайн-форматі з 1 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поблизу Мелітополя українські партизани підірвали штаб загарбників, де ті готувалися до проведення псевдореферендуму. А кількома днями раніше у блокадному Маріуполі намагались підірвати окупаційного "мера" Костянтина Іващенка.