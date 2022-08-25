Угрозы не помогли. Оккупанты в Мелитополе придумали новый способ, как заманить детей в школы

Родители массово отказывают вести детей в российские школы

Во временном оккупированном Мелитополе (Запорожская область) план россиян по запугиванию родителей и учителей перед стартом учебного года не сработал, поэтому они решили заманить детей в школы рублевыми премиями.

Как передает "РИА-Мелитополь", за неделю до 1 сентября местные коллаборанты поняли, что с набором детей в школы Мелитополя беда, ведь родители массово отказывают отдавать школьников в учебные заведения с российской программой, а учителя в это время заявляют, что не будут работать под руководством оккупантов.

Учитывая такую ситуацию, пропагандистские СМИ с 24 августа начали распространять информацию о так называемых "премиях". Якобы российский президент владимир путин дал поручение выплатить одному из родителей детей от 6 до 18 лет определенную сумму единовременного пособия, но только при условии, что жители так называемых "ЛНР-ДНР", а также подконтрольных россиянам частей Запорожской и Херсонской областей, отдадут своих детей в российские школы. Родителям даже поставили дедлайн – не позже 15 сентября.

Очевидно, что этот указ подчеркивает катастрофическое положение дел в сфере образования на оккупированных россиянами территориях. Также стоит отметить, что так называемая "власть" оккупированного Мелитополя не готова гарантировать сохранение жизни детей в школах, а в местных садах воспитатели берут с родителей расписки о том, что они не несут ответственности за детей в учебном заведении.

По словам легитимного городского головы Мелитополя Ивана Федорова, школы города начнут обучение по украинской программе в онлайн-формате с 1 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вблизи Мелитополя украинские партизаны взорвали штаб захватчиков, где они готовились к проведению псевдореферендума. А несколькими днями раньше в блокадном Мариуполе пытались взорвать оккупационного "мэра" Константина Иващенко.