Партизаны взорвали штаб оккупантов под Мелитополем: появилось видео

Силы сопротивления четко дают понять, что оккупантам не рады

Под временно оккупированным Мелитополем, где россияне тщетно пытались на свой лад отпраздновать день триколора, украинские партизаны подорвали штаб захватчиков, где те готовились к проведению псевдореферендума.

Как в четверг, 25 августа, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, взрыв произошел в так называемом штабе россиян, расположенном в селе Приазовское. Там оккупанты раздавали горожанам паспорта рф и собирали персональные данные украинцев.

Под Мелитополем взорвали штаб по подготовке "референдума"

Информацию о подрыве в своем телеграмм-канале уже успел подтвердить и мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, таким образом силы сопротивления продолжают не просто намекать, а взрывчато заявлять оккупантам, что им здесь не рады.

"Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. В подтверждение этому сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта. Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше", - написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в блокадном Мариуполе пытались подорвать оккупационного "мэра" Константина Иващенко.

Также напомним, как в Запорожье украинские партизаны взорвали автомобиль очередного гауляйтера. Предатель получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью и погиб.