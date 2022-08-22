Праздника не вышло: оккупанты потерпели неудачу с днем флага рф в Мелитополе (фото, видео)
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Мелитопольцы праздничного настроения оккупантов не разделили
В понедельник, 22 августа, россияне отмечают день государственного флага, по случаю чего они попытались создать праздничную атмосферу и на временно оккупированной территории Украины, в частности, в Мелитополе.
Однако их попытки с треском провалились, — в распоряжение "Телеграфа" попали фото и видео, доказывающие это.
Отмечается, что по всему городу 22 августа можно увидеть российские триколоры, а местами людям раздают пропагандистские газеты, однако ни о какой атмосфере праздника не идет речи, — парки пустые, люди на улицах просто ходят по своим делам.
При этом интересно, что накануне 22 августа россияне включили на полную пропагандистскую машину и сняли с местными детьми ролик для российского зрителя, как молодые украинцы якобы рады приходу захватчиков на свою землю.
Однако сравнение постановочного ролика с реальным положением дел расставляет все по своим местам.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Мелитополе у оккупантов случилась "бавовна", из-за чего они спешно закрыли город.