Праздника не вышло: оккупанты потерпели неудачу с днем флага рф в Мелитополе (фото, видео)

Мелитопольцы праздничного настроения оккупантов не разделили

В понедельник, 22 августа, россияне отмечают день государственного флага, по случаю чего они попытались создать праздничную атмосферу и на временно оккупированной территории Украины, в частности, в Мелитополе.

Однако их попытки с треском провалились, — в распоряжение "Телеграфа" попали фото и видео, доказывающие это.

Отмечается, что по всему городу 22 августа можно увидеть российские триколоры, а местами людям раздают пропагандистские газеты, однако ни о какой атмосфере праздника не идет речи, — парки пустые, люди на улицах просто ходят по своим делам.

Трехцветные тряпочки повсеместно развесили в городе

Люди упорно игнорируют российский "праздник"

Лишь иногда можно встретить редких прохожих

Зато такие газеты раздают на улицах, - с приглашением на отдых в Бердянске и упоминанием "референдума"

При этом интересно, что накануне 22 августа россияне включили на полную пропагандистскую машину и сняли с местными детьми ролик для российского зрителя, как молодые украинцы якобы рады приходу захватчиков на свою землю.

Однако сравнение постановочного ролика с реальным положением дел расставляет все по своим местам.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Мелитополе у оккупантов случилась "бавовна", из-за чего они спешно закрыли город.