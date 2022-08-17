Оккупанты паникуют после взрывов в Мелитополе и "закрыли" город: подробности

Оккупанты после взрывов закрыли выезд из города и усиливают проверки

После взрывов возле комендатуры в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) россияне перекрыли выезд из города

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, местным жителям, которые хотят покинуть город устраивают фильтрацию, при этом мужчин даже раздевают для досмотра.

При этом он отметил, что накануне произошел взрыв на телевышке, после чего город был отключен от российского пропагандистского вещания, что возымело свой эффект.

"Это имеет свое влияние, поскольку телевидение промывало мозги людям, которые остались в оккупации, и как только оно перестало работать, у коллаборантов и оккупантов появилась паника", — сказал он.

Вместе с тем Федоров отметил, что горожане все еще могут получать украинские новости через интернет с использованием VPN.

Также городской глава добавил, что оккупанты, которые ранее привезли свои семьи в Мелитополь, теперь в панике пытаются вывезти их обратно, хотя и не знают, куда бежать, так как "все пути для них закрыты".

Как сообщалось ранее, взрыв на телевышке прозвучал утром 16 августа, после чего в Мелитополе перестали транслировать российскую пропаганду. Утром 17 августа мощные взрывы раздались неподалеку одного из пунктов расположения российской комендатуры практически в самом центре города.