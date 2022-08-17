Окупанти панікують після вибухів у Мелітополі та "закрили" місто: подробиці

Окупанти після вибухів закрили виїзд із міста та посилюють перевірки

Після вибухів біля комендатури в окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни перекрили виїзд із міста

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, місцевим жителям, які хочуть залишити місто, влаштовують фільтрацію, при цьому чоловіків навіть роздягають для огляду.

При цьому він зазначив, що напередодні стався вибух на телевежі, після чого місто було відключене від російського пропагандистського мовлення, що мало свій ефект.

"Це має свій вплив, оскільки телебачення промивало мізки людям, які залишилися в окупації, і щойно воно перестало працювати, у колаборантів та окупантів з’явилася паніка", — сказав він.

Водночас Федоров зазначив, що городяни все ще можуть отримувати українські новини через інтернет із використанням VPN.

Також міський голова додав, що окупанти, які раніше привезли свої сім’ї до Мелітополя, тепер у паніці намагаються вивезти їх назад, хоч і не знають, куди тікати, бо "всі шляхи для них закриті".

Як повідомлялося раніше, вибух на телевежі пролунав вранці 16 серпня, після чого у Мелітополі перестали транслювати російську пропаганду. Вранці 17 серпня потужні вибухи пролунали неподалік одного з пунктів розташування російської комендатури практично в самому центрі міста.