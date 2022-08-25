Партизани підірвали штаб окупантів під Мелітополем: з'явилося відео

Сили опору чітко дають зрозуміти, що окупантам не раді

Під тимчасово окупованим Мелітополем, де росіяни марно намагалися на свій розсуд відсвяткувати день триколору, українські партизани підірвали штаб загарбників, де ті готувалися до проведення псевдореферендуму.

Як у четвер, 25 серпня, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, вибух стався у так званому штабі росіян, розташованому у селі Приазовське. Саме там окупанти роздавали містянам паспорти рф та збирали персональні дані українців.

Під Мелітополем підірвали штаб із підготовки "референдуму"

Інформацію щодо підриву у своєму телеграм-каналі вже встиг також підтвердити і мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, таким чином сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді.

"Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці. В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти. Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше у блокадному Маріуполі намагались підірвати окупаційного "мера" Костянтина Іващенка.

Також нагадаємо, як на Запоріжжі українські партизани підірвали автомобіль чергового гауляйтера. Зрадник отримав травми, які виявилися несумісними із життям, тож загинув.