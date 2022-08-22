Свята не вийшло: окупанти зазнали невдачі з днем прапора росії в Мелітополі (фото, відео)
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Мелітопольці святкового настрою окупантів не поділили
У понеділок, 22 серпня, росіяни відзначають день державного прапора, з приводу чого вони спробували створити святкову атмосферу і на тимчасово окупованій території України, зокрема, в Мелітополі.
Проте їхні спроби з тріском провалилися, — у розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео, що доводять це.
Зазначається, що по всьому місту 22 серпня можна побачити російські триколори, а місцями людям роздають пропагандистські газети, проте про атмосферу свята не йдеться, — парки порожні, люди на вулицях просто ходять у своїх справах.
При цьому цікаво, що напередодні 22 серпня росіяни включили на повну пропагандистську машину та зняли з місцевими дітьми ролик для російського глядача як молоді українці нібито раді приходу загарбників на свою землю.
Однак порівняння постановочного ролика з реальним станом справ розставляє все на свої місця.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Мелітополі в окупантів сталася "бавовна", через що вони спішно закрили місто.