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Свята не вийшло: окупанти зазнали невдачі з днем прапора росії в Мелітополі (фото, відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Свята не вийшло: окупанти зазнали невдачі з днем прапора росії в Мелітополі (фото, відео) Новина оновлена 22 серпня 2022, 14:15

Мелітопольці святкового настрою окупантів не поділили

У понеділок, 22 серпня, росіяни відзначають день державного прапора, з приводу чого вони спробували створити святкову атмосферу і на тимчасово окупованій території України, зокрема, в Мелітополі.

Проте їхні спроби з тріском провалилися, — у розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео, що доводять це.

Зазначається, що по всьому місту 22 серпня можна побачити російські триколори, а місцями людям роздають пропагандистські газети, проте про атмосферу свята не йдеться, — парки порожні, люди на вулицях просто ходять у своїх справах.

День прапора росії у Мелітополі 22.08.2022
Трикольорові ганчірочки повсюдно розвішали у місті
День прапора росії у Мелітополі 22.08.2022
Люди вперто ігнорують російське "свято"
День прапора росії у Мелітополі 22.08.2022
Лише іноді можна зустріти перехожих
Газета Запорізький вісник Мелітополь серпень 2022
Зате ось такі газети роздають на вулицях, - з запрошенням на відпочинок у Бердянську та згадкою "референдуму"

При цьому цікаво, що напередодні 22 серпня росіяни включили на повну пропагандистську машину та зняли з місцевими дітьми ролик для російського глядача як молоді українці нібито раді приходу загарбників на свою землю.

Однак порівняння постановочного ролика з реальним станом справ розставляє все на свої місця.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Мелітополі в окупантів сталася "бавовна", через що вони спішно закрили місто.

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#День прапора #Мелітополь #Окупація