Свята не вийшло: окупанти зазнали невдачі з днем прапора росії в Мелітополі (фото, відео)

Мелітопольці святкового настрою окупантів не поділили

У понеділок, 22 серпня, росіяни відзначають день державного прапора, з приводу чого вони спробували створити святкову атмосферу і на тимчасово окупованій території України, зокрема, в Мелітополі.

Проте їхні спроби з тріском провалилися, — у розпорядження "Телеграфу" потрапили фото та відео, що доводять це.

Зазначається, що по всьому місту 22 серпня можна побачити російські триколори, а місцями людям роздають пропагандистські газети, проте про атмосферу свята не йдеться, — парки порожні, люди на вулицях просто ходять у своїх справах.

Трикольорові ганчірочки повсюдно розвішали у місті

Люди вперто ігнорують російське "свято"

Лише іноді можна зустріти перехожих

Зате ось такі газети роздають на вулицях, - з запрошенням на відпочинок у Бердянську та згадкою "референдуму"

При цьому цікаво, що напередодні 22 серпня росіяни включили на повну пропагандистську машину та зняли з місцевими дітьми ролик для російського глядача як молоді українці нібито раді приходу загарбників на свою землю.

Однак порівняння постановочного ролика з реальним станом справ розставляє все на свої місця.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Мелітополі в окупантів сталася "бавовна", через що вони спішно закрили місто.