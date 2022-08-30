Выбор за родителями: как будут учиться в школах с 1 сентября

Родителям предложат 4 варианта учебы для их ребенка

Продолжающаяся более полугода российская агрессия против Украины, накануне нового учебного года поставила серьезный вопрос – как будет проходить учеба в школах? Министерство образования дало возможность родителям самим выбрать форму обучения для школьников.

По словам главы ведомства Сергея Шкарлета, в основу внедренных в этом году моделей обучения положены четыре возможных локации учеников, а именно:

для участников образовательного процесса, находящихся на территории, удаленной от боевых действий;

для участников образовательного процесса, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);

для участников образовательного процесса, проживающих в зонах боевых действий или на оккупированных россией территориях;

для участников образовательного процесса, временно находящихся за пределами Украины.

Сам выбор формы обучения должны сделать родители учеников, и на какой форме в основном будут учиться украинские школьники, неизвестно.

Ученикам за границей предложены:

очная форма обучения;

"дистанционка";

домашняя форма получения образования;

экстернат.

Те учащиеся, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, могут выбрать дистанционную форму обучения или экстернат в рамках дистанционки, домашнюю форму получения образования, экстернат.

Как сообщал "Телеграф", тем временем на временно оккупированных территориях оккупанты всеми силами стараются заставить родителей отдать детей в школы с российской программой обучения.