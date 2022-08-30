Выбор за родителями: как будут учиться в школах с 1 сентября
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Родителям предложат 4 варианта учебы для их ребенка
Продолжающаяся более полугода российская агрессия против Украины, накануне нового учебного года поставила серьезный вопрос – как будет проходить учеба в школах? Министерство образования дало возможность родителям самим выбрать форму обучения для школьников.
По словам главы ведомства Сергея Шкарлета, в основу внедренных в этом году моделей обучения положены четыре возможных локации учеников, а именно:
- для участников образовательного процесса, находящихся на территории, удаленной от боевых действий;
- для участников образовательного процесса, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);
- для участников образовательного процесса, проживающих в зонах боевых действий или на оккупированных россией территориях;
- для участников образовательного процесса, временно находящихся за пределами Украины.
Сам выбор формы обучения должны сделать родители учеников, и на какой форме в основном будут учиться украинские школьники, неизвестно.
Ученикам за границей предложены:
- очная форма обучения;
- "дистанционка";
- домашняя форма получения образования;
- экстернат.
Те учащиеся, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, могут выбрать дистанционную форму обучения или экстернат в рамках дистанционки, домашнюю форму получения образования, экстернат.
Как сообщал "Телеграф", тем временем на временно оккупированных территориях оккупанты всеми силами стараются заставить родителей отдать детей в школы с российской программой обучения.