"Ощадбанк" вже не найнадійніший у країні – чому так сталося

Ощадбанк має обмежити розміри граничної компенсації вкладникам на випадок банкрутства 600 тисячами гривень

Держава відмовилася від 100% гарантій на вклади в "Ощадбанк", натомість на зростання гарантій по вкладах інших банків.

Рішення про це було ухвалене Верховною Радою ще у квітні, з ухваленням закону №2180 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно з текстом закону держава гарантувала 100% повернення вкладів у банки, які збанкрутують у період дії військового стану та 3 місяців після його закінчення. Після цього терміну вкладники можуть отримати не менше 600 тисяч гривень (до закону гранична сума становила 400 тисяч гривень) зі свого депозиту, а можливо і більше, якщо так вирішить адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Але разом із збільшенням гарантованої суми держава відмовилася від 100% гарантії для вкладників державного "Ощадбанку", який не був членом ФГВФО. Згідно з текстом законопроєкту, держбанк має стати членом Фонду та підкорятися його правилам, тобто обмежити розміри граничної компенсації вкладникам на випадок банкрутства 600 тисячами гривень.

Водночас у законі залишилася одна лазівка – згідно з ним якщо вклад, який було внесено до Ощадбанку, перевищує розмір граничної суми гарантування з боку ФГВФО, різницю повертатиме держава, правда за умови, що з моменту вступу Ощадбанку до Фонду минуло не більше 6 місяців.

Простіше кажучи, припустимо, ви вклали в Ощадбанк 1 мільйон гривень і зробили це скажімо 1 квітня, а банк став членом ФГВФО з 13 квітня, то у разі банкрутства держбанку до 13 жовтня ви зможете повернути весь свій мільйон гривень. Просто 600 тисяч гривень вам віддасть Фонд гарантування вкладів фізосіб, а 400 тисяч гривень – держава. У той же час, якщо Ощадбанк стане банкрутом після 13 жовтня, ФГВФО зобов’язаний буде вам повернути 600 тисяч гривень, а ось держава вже не віддасть нічого.

За даними НБУ на 1 липня 2022 року вклади в "Ощадбанку" на загальну суму 137,2 млрд грн мали 12,3 млн вкладників, що робило його другим в Україні після "Приватбанку".

Кабінет міністрів своєю Постановою №958 вніс зміни до статуту Ощадбанку, остаточно відмовившись від державних гарантій.