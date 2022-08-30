"Ощадбанк" уже не самый надежный в стране – почему так случилось

Ощадбанк должен ограничить размеры предельной компенсации вкладчикам на случай банкротства 600 тысячами гривен

Государство отказалось от 100%-й гарантий на вклады в "Ощадбанк", взамен на рост гарантий по вкладам других банков.

Решение об этом было принято Верховной Радой еще в апреле, с принятием закона №2180 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно тексту закона государство гарантировало 100%-й возврат вкладов в банки, которые обанкротятся в период действия военного положения и 3 месяцев после его истечения. По истечении этого срока вкладчики могут получить не менее 600 тысяч гривен (до закона предельная сумма составляла 400 тысяч гривен) из своего депозита, а возможно и больше, если так решит административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Но вместе с увеличением гарантированной суммы государство отказалось от 100% гарантии для вкладчиков государственного "Ощадбанка", который не являлся членом ФГВФЛ. Согласно же тексту законопроекта, госбанк должен стать членом Фонда и подчиняться его правилам, то есть, ограничить размеры предельной компенсации вкладчикам на случай банкротства 600 тысячами гривен.

Вместе с тем в законе осталась одна лазейка – согласно ему если вклад, который был внесен в Ощадбанк, превышает размер предельной суммы гарантирования со стороны ФГВФЛ, разницу будет возвращать государство, правда при условии, что с момента вступления Ощадбанка в Фонд прошло не более 6 месяцев.

Проще говоря, допустим, вы вложили в "Ощадбанк" 1 миллион гривен и сделали это скажем 1 апреля, а банк стал членом ФГВФЛ с 13 апреля, то в случае банкротства госбанка до 13 октября вы сможете вернуть весь свой миллион гривен. Просто 600 тысяч гривен вам отдаст Фонд гарантирования вкладов физлиц, а 400 тысяч гривен – государство. В то же время если Ощадбанк станет банкротом после 13 октября, ФГВФЛ обязан будет вам вернуть 600 тысяч гривен, а вот государство уже не отдаст ничего.

По данным НБУ на 1 июля 2022 года вклады в "Ощадбанке" на общую сумму в 137,2 млрд грн имели 12,3 млн вкладчиков, что делало его вторым в Украине после "Приватбанка".

Кабинет министров своим Постановлением №958 внес изменения в устав "Ощадбанка", окончательно отказавшись от государственных гарантий.