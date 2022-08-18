Частина пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії у 20%: кого стосується та що треба робити

На додаткову надбавку можуть розраховувати й переселенці

Частина українських пенсіонерів до кінця року отримає чималу надбавку до пенсій, однак стосується це далеко не всіх. На додаткову доплату у розмірі 20% можуть розраховувати громадяни, які проживають та отримують пенсію у гірських районах України. Примітно, що на таку надбавку можуть розраховувати й переселені.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Вікторія Поляковська.

За її словами, закон про статус гірських населених пунктів набув чинності ще з 1995 року — таких населених пунктів в Україні понад 190. Це означає, що особи, які проживають в гірському населеному пункті чи навчаються, чи працюють — їм до пенсії встановлюється підвищення.

"Законом передбачено встановлено надбавка до пенсій 20% від основного розміру пенсій", — сказала вона.

Варто зазначити, що наразі у Закарпатській області Пенсійний фонд України виплачує таку надбавку 53 тисячам мешканців гірських населених пунктів. На доплату у 20% до пенсії можуть розраховувати й ті особи, які під час війни переїхали у гірські райони та зареєструвалися в них належним чином.

Як отримати надбавку до пенсії у 20%

Для отримання надбавки пенсіонерам з гірської місцевості треба спершу отримати статус мешканця такої території та відповідне посвідчення. Для цього слід звернутися до місцевих органів влади або Центру надання адміністративних послуг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пенсія за віком призначається державою автоматично, якщо Пенсійний фонд має всі потрібні дані — перевірити їх наявність треба самостійно. Для тих, хто не отримував пенсію кілька місяців через особливі обставини є кілька способів забрати свої гроші.