У Кабміні вигадали оригінальний спосіб підняти пенсії: допоможуть українці

Українцям запропонують адресно стати меценатами для пенсіонерів

Оскільки високу прибавку до пенсії до кінця року отримають далеко не всі пенсіонери, у Мінсоцполітики вигадали новий спосіб, як підвищити рівень виплат іншим пенсіонерам. Раніше такі методи не застосовувалися.

Як повідомила в ефірі телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович, українцям запропонують стати меценатами для пенсіонерів.

"Ми пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", — зазначила голова Мінсоцполітики.

За її словами, наразі цей законопроєкт проходить обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної Ради, але вона сподівається, що його швидко ухвалять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки частина українців готується отримувати мінімальну пенсію у 3 тисячі гривень лише восени, інші пенсіонери вже давно одержують на руки набагато вищі суми. Станом на зараз середній розмір пенсії по всій Україні складає 4437 гривень, однак у столиці середній розмір виплат становить 6135,46 грн, на другому місці в рейтингу "багатих" пенсіонерів опинилася Донеччина — 5634,43 грн. Трійку лідерів замкнула Луганщина із сумою 5237,39 грн.