Рада прийняла важливий закон щодо пенсійних відрахувань під час війни

Період воєнного стану можна буде виключити з розрахунків при виході на пенсію

Питання пенсійних відрахувань під час воєнного стану постало через різке падіння економіки та зміну деяких правил та законів. Зокрема, у Пенсійному фонді повідомили, що тим підприємцям, які за дозволом уряду не сплачують єдиний соціальний внесок, не зараховуватиметься пенсійний стаж. Тож Верховна Рада вирішила захистити пенсії тих, хто втратив частину доходу через російське вторгнення.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламент ухвалив закон "Про недопущення зниження коефіцієнта заробітної плати під час обчислення пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період дії воєнного стану". Його підтримав 291 нардеп.

Згідно із законом, зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період дії воєнного стану стає недопустимим. Цей коефіцієнт був запроваджений законом про правовий режим воєнного стану.

Це означає, що громадянин України, який вирішив оформити собі пенсію, може попросити виключити період воєнного стану із загального періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення розміру пенсійних виплат. Також новий закон дозволяє не враховувати для прорахунку пенсії три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану.

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Норми цього закону будуть застосовуватись у період з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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