Рада приняла важный закон о пенсионных отчислениях во время войны

Период военного положения можно исключить из расчетов при выходе на пенсию

Вопрос пенсионных отчислений во время военного положения возник из-за резкого падения экономики и изменения некоторых правил и законов. В частности, в Пенсионном фонде сообщили, что тем предпринимателям, которые по разрешению правительства не платят единый социальный взнос, не будет засчитываться пенсионный стаж. Поэтому Верховная Рада решила защитить пенсии потерявших часть дохода из-за российского вторжения.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, парламент принял закон "О недопущении снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения". Его поддержал 291 нардеп.

Согласно закону, снижение коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам за месяцы частичного уменьшения дохода на период действия военного положения становится недопустимым. Этот коэффициент был введен законом о правовом режиме военного положения.

Это означает, что гражданин Украины, решивший оформить себе пенсию, может попросить исключить период военного положения из общего периода, за который учитывается заработная плата, для исчисления размера пенсионных выплат. Также новый закон позволяет не учитывать для просчета пенсии три месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

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Нормы этого закона будут применяться в период с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал "Телеграф", в правительстве рассказали, что будет с плановой индексацией пенсий в 2023 году