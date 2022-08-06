Военное положение и освобождение от ЕСВ: предпринимателям объяснили, что будет с пенсионным стажем
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Именно уплата ЕСВ является признаком того, что человек приобретает необходимый для назначения пенсии стаж
Еще в первые дни войны правительство, чтобы поддержать украинский бизнес, освободило физических лиц-предпринимателей от необходимости платить некоторые налоги, в частности речь идет о едином социальном взносе. Такое ослабление получили ФЛП первой и второй групп. Освобождены от уплаты ЕСВ за своих работников были и предприниматели третьей группы. Это послабление будет действовать на протяжении всего военного положения и год спустя после его окончания. Впрочем, именно от уплаченного ЕСВ при достижении пенсионного возраста формируется размер выплат, назначаемый Пенсионным фондом Украины.
Как это повлияет на предстоящую пенсию, рассказали в пресс-службе ПФУ. И новости здесь достаточно неутешительны. Согласно ст. 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховым стажем считается период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и, соответственно, ежемесячно вносит страховые взносы определенного размера. Так что, если предприниматель не платит ЕСВ, он не приобретает страховой стаж и этот период при начислении пенсии учитываться не будет.
Однако правительство призвало предпринимателей по возможности все же платить ЕСВ. Сейчас это является добровольным, но всячески поощряется.
Как сообщал "Телеграф", украинским пенсионерам объяснили, как формируется доплата за сверхурочный стаж, какие критерии учитываются и как ее рассчитать.