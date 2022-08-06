Военное положение и освобождение от ЕСВ: предпринимателям объяснили, что будет с пенсионным стажем

Именно уплата ЕСВ является признаком того, что человек приобретает необходимый для назначения пенсии стаж

Еще в первые дни войны правительство, чтобы поддержать украинский бизнес, освободило физических лиц-предпринимателей от необходимости платить некоторые налоги, в частности речь идет о едином социальном взносе. Такое ослабление получили ФЛП первой и второй групп. Освобождены от уплаты ЕСВ за своих работников были и предприниматели третьей группы. Это послабление будет действовать на протяжении всего военного положения и год спустя после его окончания. Впрочем, именно от уплаченного ЕСВ при достижении пенсионного возраста формируется размер выплат, назначаемый Пенсионным фондом Украины.

Как это повлияет на предстоящую пенсию, рассказали в пресс-службе ПФУ. И новости здесь достаточно неутешительны. Согласно ст. 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховым стажем считается период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и, соответственно, ежемесячно вносит страховые взносы определенного размера. Так что, если предприниматель не платит ЕСВ, он не приобретает страховой стаж и этот период при начислении пенсии учитываться не будет.

Однако правительство призвало предпринимателей по возможности все же платить ЕСВ. Сейчас это является добровольным, но всячески поощряется.

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Как сообщал "Телеграф", украинским пенсионерам объяснили, как формируется доплата за сверхурочный стаж, какие критерии учитываются и как ее рассчитать.