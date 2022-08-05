Часть украинских пенсионеров может остаться без выплат: в чем проблема

Количество пенсионеров, живущих на временно оккупированной территории, с полномасштабным вторжением рф увеличилась вдвое

Украинское правительство готовится к финансированию выплат августовских пенсий, однако часть украинцев вскоре может остаться без ежемесячных выплат. Речь идет о жителях временно оккупированных территорий, которые получают деньги, однако не пользуются ими.

Больше деталей стало известно из эксклюзивного интервью главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович для "Интерфакс-Украина". Как заявила чиновница, Пенсионный Фонд пристально следит за своими "подопечными", проводя выплаты всем без исключения.

Однако многие пенсионеры так или иначе могли пострадать от действий российских оккупантов, погибнуть или не иметь возможности воспользоваться банковской картой, на которую приходят выплаты.

По словам Жолнович, с 2014 года на оккупированных территориях проживало 1 млн 277 тысяч получателей пенсий, из которых 117 тысяч так и не обратились за переоформлением пенсий. Данных в ПФУ о том, что произошло с этими людьми, нет.

Сейчас же, с расширением зоны оккупации, количество пенсионеров, проживающих на такой территории возросло до 3 млн человек. Часть из них умудряется выехать, но не у всех есть такая возможность. Вполне вероятно, что в ближайшее время часть из них перестанет получать украинские пенсии — из соображений экономии.

"Если мы увидим, что шесть месяцев начисляем, а движения денег по банку нет, мы приостанавливаем начисление, — говорит Оксана Жолнович. — Именно приостанавливаем, ведь мы не знаем, не может ли человек снять эти деньги или действительно с ним что-то случилось. А так пытается начислять, ведь все же надеемся, что люди живы".

В этом есть и приятный момент — если пенсия была "заморожена", а человек позже дал о себе знать, то после соответствующего заявлений в ПФУ пенсионные выплаты будут выплачены в полном объеме. Это касается и периода, пока пенсия не поступала на счет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из пенсионеров до конца 2022 года может рассчитывать на поднятие пенсий. В целом увеличение выплат планируют проводить еще дважды.