Украинцам еще дважды увеличат пенсии до конца года: кому и на сколько

Правительство расширит программу поддержки пожилых людей, кроме того, ожидается еще одно увеличение прожиточного минимума.

Несмотря на то, что будущая индексация пенсий в Украине оказалась под угрозой, от планового повышения выплат государство не отказывается. Так, до конца 2022 года увеличение пенсий произойдет еще дважды, подтвердила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как сообщает министерство, в эфире общенационального телемарафона Жолнович рассказала о расширении правительственной программы поддержки пожилых людей. По ее словам, с 1 октября под нее подпадут украинцы старше 70 лет. "Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, получат доплаты к своей пенсии в размере 300 гривен", — анонсировала министр.

Также Жолнович отметила, что с 1 октября все пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и при этом они имеют полный страховой стаж, будут получать не менее 3 000 грн. Тем же, у кого страховой стаж меньше, пенсию будут повышать пропорционально, сообщила министр.

Второе повышение состоится с 1 декабря, рассказала глава Минсоцполитики. С этой даты в Украине на 3,5% увеличится прожиточный минимум – до 2684 грн. Соответственно, это повлечет за собой рост привязанных к нему социальных выплат.

Как сообщал "Телеграф", пенсионерам сообщили, какие выплаты они получат в августе 2022 года.