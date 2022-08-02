В августе 300 тысяч украинцев не получат пенсии: о ком речь и почему так вышло

В этом месяце многие пенсионеры не смогут получить пенсию по объективным причинам

После роста прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2027 гривен, с 1 июля многие украинские пенсионеры стали получать новые выплаты. Столько же пенсионеры получат и в августе.

В частности, размеры выплат в августе для разных групп получателей составят:

минимальная пенсия по возрасту для тех пенсионеров, которые закончили карьеру, – ее сумма теперь составляет 2027 грн;

минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий – в зависимости от группы инвалидности прибавка составит 195-604 грн;

пенсия за особые заслуги перед государством – к ней прибавят 37 грн;

минимальная пенсия шахтерам – новый ее размер составляет 6081 грн;

повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – его объем вырастет максимум на 46,5 грн;

максимальная пенсия – теперь это 20 270 грн;

минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца – ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн;

повышение для жертв нацистских преследований из числа людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований – доплата составит до 46,5 грн;

надбавки донорам – они вырастут на 11,5 грн.

Самая высокая средняя пенсия в Украине – около 8900 гривен, на 1 июля была у военных пенсионеров, оказавшихся также в лидерах по росту размера пенсионных выплат с 1 июля 2021 года.

Всего на 2 августа на выплату пенсий были направлены 5,6 млрд грн.

При этом украинские пенсионеры, оказавшиеся на временно оккупированной территории и получавшие пенсию через "Укрпочту", с августа перестанут получать пенсию из-за невозможности ее доставки. Речь идет примерно о 300 тысячах пенсионеров.