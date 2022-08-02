"Укрпочта" больше не доставляет пенсии в оккупации: что будет с выплатами

Работа отделений "Укрпочты" на оккупированных территориях с 1 августа больше невозможна

Украинским пенсионерам, которые остаются на временно оккупированных территориях, предлагают разные способы получения выплат. Однако оккупанты сделали невозможным основной такой способ – они путем запугиваний и угроз ограблениями заставили "Укрпочту" прекратить работу в этих регионах.

Как сообщил руководитель компании Игорь Смилянский, с 1 августа "Укрпочта" работает только на территории, подконтрольной Украине. "До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности в Запорожской области, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты", — написал он в Telegram. Но оккупанты начали представлять угрозу жизни работников компании и мешать доставлять деньги пенсионерам, также возросла вероятность ограблений россиянами.

Вместе с тем, министр соцполитики Оксана Жолнович заверила – закрытие отделений "Укрпочты" и государственных банков не означает прекращения социальных выплат, прежде всего пенсий. В эфире общенационального телемарафона она сообщила, что средства, перечисленные каждому из пенсионеров, поступают на счета Ощадбанка и хранятся там в течение 30 дней. Если за это время денежные средства не были сняты, их перечисляют на счета, открытые в других банках. Там выплаты накапливаются в том случае, если человек никак не может снять средства.

Как сообщал "Телеграф", украинцам объяснили, как открыть социальную карточку для получения пенсии в избранном банке.