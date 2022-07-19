Для пенсионеров на оккупированной территории придумали новую возможность получить выплаты

Для получения пенсионных услуг таким образом необходим смартфон и навыки обращения с ним

Для пенсионеров на оккупированной территории добавили еще одну возможность для получения пенсионных выплат — с использованием Дия.Подписи. Услуга особенна тем, что идентификация пользователя происходит удаленно.

Согласно информации на сайте Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины, опция разрабатывалась для тех получателей пенсионных и социальных выплат, которые проживали и до сих пор живут на оккупированных территориях до 24 февраля. Они получать пенсию могли только приехав на подконтрольную территорию через КПВВ.

Отмечается, что для того, чтобы пользоваться услугой, необходимо иметь ID-карту или биометрический загран паспорт, который добавлен в приложение "Дия". Дия.Подпись предоставляется бесплатно и это цифровой аналог подписи. Она нужна для личной удаленной идентификации на портале Пенсионного фонда Украины и получения услуг.

Как получить Дия. Подпись

После авторизации в меню выбираете соответствующий пункт и нажимаете "Создать". После подтверждения личности по фото, NFC или BankID нужно придумать код для подписи и можно подписывать документы в "Дие" либо онлайн.

Инстукция получения Дия.Подписи в картинках

Электронная идентификация с помощью Дия.Подписи на портале ПФУ приравнивается к физической идентификации получателя.

Отмечается, что функционал "Дии" планируют серьезно расширить, в частности — для тех, кто с оккупированных территорий выехал. Можно будет подать не только на статус ВПО, но и оформить помощь, изменить адрес регистрации и другие. Опции уже в разработке и апробации.

Читайте также: Категория Украина Украинцы могут потерять часть пенсии: кому это грозит Государство может пойти на решительный шаг в случае затяжного конфликта и проблем с выплатами

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в отделении Пенсионного фонда можно не только подать заявление на получении пенсии, но и на смену ее вида. Разные пенсии насчитываются по-разному в каждом индивидуальном случае. Сам принцип пенсий может претерпеть изменения — в Украине планируют ввести понятие базового дохода.