Украинцы могут потерять часть пенсии: кому это грозит

Государство может пойти на решительный шаг в случае затяжного конфликта и проблем с выплатами

Украинским пенсионерам с первого июля пересчитали часть выплат в связи с повышением прожиточного минимума. Таким образом средний размер пенсии достиг 4,4 тысячи гривен. При этом у почти половины пенсионеров доход от государства не дотягивает и до 3 тысяч гривен, тогда как у более чем 700 тысяч человек выплаты превышают 10 тысяч гривен.

В случае если война в Украине затянется и будет необходимо обеспечивать только базовые потребности пенсионеров, солидарные пенсии могут уравнять для всех получателей, сообщает издание "На пенсии". Напомним, солидарная система — выплаты, которые предоставляются Пенсионным фондом.

Отмечается также, что при уравнивании отличия в сумме пенсии будут минимальными. Начинать боятся за свои средства пока рано — с выплатами проблем нет, их даже повышают — на осень и зиму запланированы еще два роста сумм. Деньги для выплат найдут, даже если придется брать напрямую из госбюджета, отмечает издание.

Какую пенсию получают в Украине в июле

Читайте также: Категория Деньги В Украине можно изменить вид пенсии: кому доступна услуга Пенсионеры могут получить как большую, так и меньшую выплату после пересчета

В Украине также активно внедряют накопительную пенсионную систему, среди прочего планируют ввести понятие базового пенсионного дохода, сумма которого будет закреплена законодательно. Накапливать пенсию самостоятельно решили менее 100 тысяч украинцев — для этого нужно заключить пенсионный контракт. "Телеграф" подробнее рассказывал о процедуре в материале о накопительной пенсии в Украине.