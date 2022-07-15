Накопительная пенсия – как это работает в Украине сегодня
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Можно ли заработать себе вторую пенсию в Украине
Как заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в условиях войны ведомство продолжает реформирование своей системы. В его рамках пенсионеров в накопительной системе пенсии хотят "снабдить" рядом различных доплат, а также финансовой помощью, чтобы в сумме он был равен "базовому пенсионному доходу". Размер последнего планируют закрепить законодательно, чтобы он был неизменным.
Еще в конце 2021 года правительство пыталось провести проект второго уровня пенсионной системы, который предусматривает отчисления взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет, с постепенным ростом до 2%.
В рамках второго этапа уже с 2023 года все работающие украинцы должны были начать платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Однако российская агрессия отложила старт этого нововведения, о котором правда в Минсоце очевидно не забыли.
Накопительную пенсию получают менее 100 тысяч украинцев?
Пока государство планировало ввести накопительную пенсию с 2023 года, около 889 тысяч украинцев в сентябре 2021 года пользовались услугами 63 частных пенсионных фондов (ЧПФ), при этом пенсию получали лишь 89 тысяч человек.
При этом средний взнос в пенсионный фонд в год составлял – 1070 гривен для физического лица и 42 732 гривны – для предприятия или ЧП-ФЛП.
Согласно отчету Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, активы частных пенсионных фондов Украины в сентябре 2021 года насчитывали 3,8 млрд грн.
От накопления до получения – как стать участником пенсионной программы ЧПФ
В ООО "Компания по управлению активами "ОТП Капитал" рассказали "Телеграфу" что нужно для того, чтобы начать копить свою пенсию.
Как заявили в компании свою деятельность компания начала в 2008 году и с тех пор владеет двумя ЧПФ – "ОТП Пенсия" и "ФриФлайт", а фонд "ОТП Пенсия" является крупнейшим в Украине среди открытых пенсионных фондов по объему активов и количеству участников.
В настоящий момент участниками фонда являются более 63 тысяч украинцев, а стоимость активов превышает 370 миллионов гривен.
Чтобы стать участником Пенсионного фонда, нужно заключить пенсионный контракт — на себя или родных, включая несовершеннолетних детей. Возрастных ограничений на участие в ЧПФ нет.
Для оформления контракта понадобятся такие документы
- паспорт (для несовершеннолетних – свидетельство о рождении)
- идентификационный номер
Подать заявку можно в режиме online, заполнив заявку на сайте или обратившись в любое из отделений ОТП Банка.
Будущая пенсия участника зависит от размера взносов, их периодичности, а также инвестиционной прибыли, начисляемой на эти взносы, при этом:
- участник самостоятельно определяет размер и периодичность взносов
- отсутствуют обязательные платежи или штрафы за невнесение средств
- отсутствует минимальный срок участия в фонде
- все накопленные средства – частная собственность участника, наследуемого по наследству
- участник имеет право перевести накопления в другой фонд
- участник имеет право на налоговую скидку, позволяющую вернуть уплаченный НДФЛ от суммы взносов за год
"Размер пенсии зависит исключительно от суммы накоплений, учитываемых на пенсионном счете участника на момент назначения и срока выплат. Для того чтобы сбережения работали более эффективно, желательно начинать осуществлять пенсионные взносы как можно раньше – больший период времени для взносов и роста пенсионных средств за счет сложного процента позволят получить большую инвестиционную прибыль. Даже небольшие взносы, но в течение длительного времени, позволяют накопить существенный капитал. В период выплат средства продолжают работать и приносить доход участнику", — подчеркнули в КУА "ОТП Капитал".
Рассчитать свою будущую пенсию можно с помощью "Калькулятора негосударственной пенсии" на сайте компании.
Также в КУА "ОТП Капитал" подчеркнули, что в настоящее время работа их фондов полностью возобновлена: рассчитывается стоимость активов, засчитываются взносы, начисляются накопленные проценты, в личных кабинетах обновляется информация о пополнениях и остатках, производятся выплаты участникам фондов в предусмотренном законодательством порядке.
"Несмотря на военные действия вкладчики обращаются с новыми заявками на открытие пенсионных контрактов, важно сделать правильный выбор. У нас в Украине 57 НПФ и этот вопрос сегодня интересует многих", — подчеркнули в компании.
Тем временем в Министерстве социальной политики успокоили пенсионеров – несмотря на войну проблем с выплатами не ожидается, нардепы выделили на пенсии дополнительно 32 миллиарда гривен.