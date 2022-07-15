Накопительная пенсия – как это работает в Украине сегодня

Можно ли заработать себе вторую пенсию в Украине

Как заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в условиях войны ведомство продолжает реформирование своей системы. В его рамках пенсионеров в накопительной системе пенсии хотят "снабдить" рядом различных доплат, а также финансовой помощью, чтобы в сумме он был равен "базовому пенсионному доходу". Размер последнего планируют закрепить законодательно, чтобы он был неизменным.

Еще в конце 2021 года правительство пыталось провести проект второго уровня пенсионной системы, который предусматривает отчисления взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет, с постепенным ростом до 2%.

В рамках второго этапа уже с 2023 года все работающие украинцы должны были начать платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Однако российская агрессия отложила старт этого нововведения, о котором правда в Минсоце очевидно не забыли.

Накопительную пенсию получают менее 100 тысяч украинцев?

Пока государство планировало ввести накопительную пенсию с 2023 года, около 889 тысяч украинцев в сентябре 2021 года пользовались услугами 63 частных пенсионных фондов (ЧПФ), при этом пенсию получали лишь 89 тысяч человек.

При этом средний взнос в пенсионный фонд в год составлял – 1070 гривен для физического лица и 42 732 гривны – для предприятия или ЧП-ФЛП.

Согласно отчету Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, активы частных пенсионных фондов Украины в сентябре 2021 года насчитывали 3,8 млрд грн.

От накопления до получения – как стать участником пенсионной программы ЧПФ

В ООО "Компания по управлению активами "ОТП Капитал" рассказали "Телеграфу" что нужно для того, чтобы начать копить свою пенсию.

Как заявили в компании свою деятельность компания начала в 2008 году и с тех пор владеет двумя ЧПФ – "ОТП Пенсия" и "ФриФлайт", а фонд "ОТП Пенсия" является крупнейшим в Украине среди открытых пенсионных фондов по объему активов и количеству участников.

В настоящий момент участниками фонда являются более 63 тысяч украинцев, а стоимость активов превышает 370 миллионов гривен.

Читайте также: Категория Общество Минимальная пенсия 6000 гривен уже в июле – кто ее получит В июле пенсия вырастет у кого на 11, а у кого и на 279 гривен

Чтобы стать участником Пенсионного фонда, нужно заключить пенсионный контракт — на себя или родных, включая несовершеннолетних детей. Возрастных ограничений на участие в ЧПФ нет.

Для оформления контракта понадобятся такие документы

паспорт (для несовершеннолетних – свидетельство о рождении)

идентификационный номер

Подать заявку можно в режиме online, заполнив заявку на сайте или обратившись в любое из отделений ОТП Банка.

Будущая пенсия участника зависит от размера взносов, их периодичности, а также инвестиционной прибыли, начисляемой на эти взносы, при этом:

участник самостоятельно определяет размер и периодичность взносов

отсутствуют обязательные платежи или штрафы за невнесение средств

отсутствует минимальный срок участия в фонде

все накопленные средства – частная собственность участника, наследуемого по наследству

участник имеет право перевести накопления в другой фонд

участник имеет право на налоговую скидку, позволяющую вернуть уплаченный НДФЛ от суммы взносов за год

"Размер пенсии зависит исключительно от суммы накоплений, учитываемых на пенсионном счете участника на момент назначения и срока выплат. Для того чтобы сбережения работали более эффективно, желательно начинать осуществлять пенсионные взносы как можно раньше – больший период времени для взносов и роста пенсионных средств за счет сложного процента позволят получить большую инвестиционную прибыль. Даже небольшие взносы, но в течение длительного времени, позволяют накопить существенный капитал. В период выплат средства продолжают работать и приносить доход участнику", — подчеркнули в КУА "ОТП Капитал".

Рассчитать свою будущую пенсию можно с помощью "Калькулятора негосударственной пенсии" на сайте компании.

Также в КУА "ОТП Капитал" подчеркнули, что в настоящее время работа их фондов полностью возобновлена: рассчитывается стоимость активов, засчитываются взносы, начисляются накопленные проценты, в личных кабинетах обновляется информация о пополнениях и остатках, производятся выплаты участникам фондов в предусмотренном законодательством порядке.

"Несмотря на военные действия вкладчики обращаются с новыми заявками на открытие пенсионных контрактов, важно сделать правильный выбор. У нас в Украине 57 НПФ и этот вопрос сегодня интересует многих", — подчеркнули в компании.

Тем временем в Министерстве социальной политики успокоили пенсионеров – несмотря на войну проблем с выплатами не ожидается, нардепы выделили на пенсии дополнительно 32 миллиарда гривен.