Накопичувальна пенсія – як це працює в Україні сьогодні

Чи можна заробити собі другу пенсію в Україні

Як заявила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна, в умовах війни відомство продовжує реформування своєї системи. У його рамках пенсіонерів у накопичувальній системі пенсії хочуть "забезпечити" рядом різних доплат, а також фінансовою допомогою, щоб у сумі він дорівнював "базовому пенсійному доходу". Розмір останнього планують закріпити законодавчо, щоб він був незмінним.

Ще наприкінці 2021 року уряд намагався провести проект другого рівня пенсійної системи, який передбачає відрахування внесків у розмірі 1% від зарплати на особистий накопичувальний рахунок із поступовим зростанням до 2%.

У рамках другого етапу вже з 2023 року всі працюючі українці мали розпочати сплачувати внески до накопичувального пенсійного фонду. Однак російська агресія відклала старт цього нововведення, про яке, правда, в Мінсоці явно не забули.

Накопичувальну пенсію одержують менше 100 тисяч українців?

Поки держава планувала запровадити накопичувальну пенсію з 2023 року, близько 889 тисяч українців у вересні 2021 року користувалися послугами 63 приватних пенсійних фондів (ППФ), при цьому пенсію отримували лише 89 тисяч осіб.

При цьому середній внесок до пенсійного фонду на рік становив – 1070 гривень для фізичної особи та 42 732 гривні – для підприємства чи ПП-ФОП.

Відповідно до звіту Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, активи приватних пенсійних фондів України у вересні 2021 року налічували 3,8 млрд. грн.

Від накопичення до отримання – як стати учасником пенсійної програми ПВФ

У ТОВ "Компанія з управління активами "ОТП Капітал" розповіли "Телеграфу", що потрібно для того, щоб почати накопичувати свою пенсію.

Як заявили в компанії свою діяльність компанія розпочала у 2008 році і з того часу володіє двома ПВФ – "ОТП Пенсія" та "ФріФлайт", а фонд "ОТП Пенсія" є найбільшим в Україні серед відкритих пенсійних фондів за обсягом активів та кількістю учасників.

Наразі учасниками фонду є понад 63 тисячі українців, а вартість активів перевищує 370 мільйонів гривень.

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Щоб стати учасником Пенсійного фонду, потрібно укласти пенсійний контракт — на себе чи на рідних, включаючи неповнолітніх дітей. Вікових обмежень на участь у ПВФ немає.

Для оформлення контракту знадобляться такі документи

паспорт (для неповнолітніх – свідоцтво про народження)

ідентифікаційний номер

Подати заявку можна в режимі online, заповнивши заявку на сайті або звернувшись до будь-якого відділення ОТП Банку.

Майбутня пенсія учасника залежить від розміру внесків, їх періодичності, а також інвестиційного прибутку, що нараховується на ці внески, при цьому:

учасник самостійно визначає розмір та періодичність внесків

відсутні обов’язкові платежі чи штрафи за невнесення коштів

відсутній мінімальний термін участі у фонді

усі накопичені кошти – приватна власність учасника, які можна передати у спадок

учасник має право перевести накопичення до іншого фонду.

учасник має право на податкову знижку, що дозволяє повернути сплачений ПДФО від суми внесків за рік

"Розмір пенсії залежить виключно від суми накопичень, що враховуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення та терміну виплат. Для того, щоб заощадження працювали більш ефективно, бажано починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотки дозволять отримати великий інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, дозволяють накопичити суттєвий капітал. У період виплат кошти продовжують працювати та приносити дохід учаснику", — наголосили в КУА "ОТП Капітал".

Розрахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою "Калькулятора недержавної пенсії" на сайті компанії.

Також у КУА "ОТП Капітал" наголосили, що наразі роботу їх фондів повністю відновлено: розраховується вартість активів, зараховуються внески, нараховуються накопичені відсотки, в особистих кабінетах оновлюється інформація про поповнення та залишки, здійснюються виплати учасникам фондів у передбаченому законодавством порядку.

"Незважаючи на військові дії, вкладники звертаються з новими заявками на відкриття пенсійних контрактів, важливо зробити правильний вибір. У нас в Україні 57 ППФ і це питання сьогодні цікавить багатьох", — підкреслили в компанії.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики заспокоїли пенсіонерів – незважаючи на війну проблем із виплатами не очікується, нардепи виділили на пенсії додатково 32 мільярди гривень.