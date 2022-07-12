Чи будуть затримки пенсій: у Мінсоці виступили із заявою

Рада прийняла рішення додати грошей, щоби пенсії платили вчасно

На тлі інформації, що через проблеми з фінансуванням соціальних виплат, в Україні можливо вирішать піти шляхом урізання пенсій, у Мінсоцг випустили спеціальну заяву.

Втім, хоча керівник правління ПФУ Євген Капінус визнав проблеми з виплатою пенсій, наголосив, що протягом місяця гроші приходять усім, і щомісячні виплати пенсій будуть продовжуватись у запланованих розмірах.

"Досі уряду та Пенсійному фонду вдавалося виплатити всі пенсії і навіть виконувати зобов’язання щодо підвищення виплат, взяті ще до початку великомасштабних бойових дій", — наголосив Капінус.

Також у Міністерстві соціальної політики поспішили заспокоїти пенсіонерів тим, що народні депутати ухвалили зміни до держбюджету на 2022 рік, якими на соціальні потреби додатково виділили майже 74 мільярди гривень.

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Найбільше – 32,4 млрд грн, підуть на виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам по 2000 гривень на місяць працездатним та 3000 гривень для інвалідів та осіб з дітьми.

На другому місці за обсягом, 32,3 млрд грн, будуть спрямовані на виплату пенсій у 2022 році, у тому числі на її зростання та індексацію з 1 жовтня та 1 грудня.

Тим часом, за даними ПФУ, станом на 11 липня на виплату пенсій було направлено 22 мільярди гривень.

Тим часом окупанти у Запорізькій області виплачують російські пенсії фальшивою валютою.