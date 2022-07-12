Будут ли задержки пенсий: в Минсоце выступили с заявлением

Рада приняла решение добавить денег, чтобы пенсии платили вовремя

На фоне появившейся информации, что из-за проблем с финансированием социальных выплат, в Украине возможно решат пойти по пути урезания пенсий, в Минсоцг выпустили специальное заявление.

Впрочем, хотя руководитель правления ПФУ Евгений Капинус признал проблемы с выплатой пенсий, подчеркнул, что в течение месяца деньги приходят всем, и ежемесячные выплаты пенсий будут продолжаться в запланированных размерах.

"До сих пор правительству и Пенсионному фонду удавалось выплатить все пенсии и даже выполнять обязательства по повышению выплат, взятые еще до начала крупномасштабных боевых действий", — подчеркнул Капинус.

Также в Министерстве социальной политики поспешили успокоить пенсионеров тем, что народные депутаты приняли изменения в госбюджет на 2022 год которыми на социальные нужды дополнительно выделили почти 74 миллиарда гривен.

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Больше всего – 32,4 млрд грн, пойдут на выплаты помощи внутренне перемещенным лицам по 2000 гривен в месяц трудоспособным и 3000 гривен для инвалидов и лиц с детьми.

На втором месте по объему, 32,3 млрд грн, будут направлены на выплату пенсий в 2022 году, в том числе на ее рост и индексацию с 1 октября и 1 декабря.

Тем временем по данным ПФУ по состоянию на 11 июля на выплату пенсий были направлены 22 миллиарда гривен.

Тем временем оккупанты в Запорожской области выплачивают российские пенсии фальшивой валютой.