Пенсии в Украине будут начислять по-новому: когда и как именно
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Пенсионеров все еще хотят перевести на накопительную систему выплат
Несмотря на полномасштабную войну в Украине, зацепившую все сферы жизнедеятельности граждан, пенсии продолжают выплачиваться регулярно и в полном размере. И хотя перерасчет и повышение выплат ждет часть получателей лишь после завершения военного положения, Минсоцполитики продолжает реформирование своей системы.
Как пишет издание "Пенсионный курьер", среди прочего это и касается общей системы начисления пенсий, которую хотят перевести в накопительный режим. Внедрить такой подход собираются уже к концу 2023 года.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в накопительной системе пенсии хотят "снабдить" рядом различных доплат, а также финансовой помощью, чтобы в сумме он был равен "базовому пенсионному доходу". Размер последнего планируют закрепить законодательно, чтобы он был неизменным.
В доплаты, пояснила чиновница, войдут различные "плюсики" за возраст пенсионера, его рабочий стаж, а также часть социальной помощи — для людей, потерявших кормильцев, или имеющих инвалидность и т.п.
"Другого пути обеспечить минимальные нормы в пенсионном обеспечении без повышения вкладов (страховых — ред.) не существует", — подчеркнула Марина Лазебная.
Параллельно в Украине будет развиваться и сама система пенсионных накоплений. Ее суть, как известно, состоит в сборе неких сумм денег, которые могут вноситься как работодателем, так и самым работником, в будущем рассчитывающим на пенсии. Эти накопления не будут основным источником пенсии, а станут дополнением к базовому пенсионному доходу.
По словам Лазебной, это поможет сделать пенсионеров более защищенной в финансовом плане категорией населения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли случиться задержки в начислении пенсионных выплат из-за войны рф в Украине.
Также мы объясняли, кому из граждан в целом облегчили возможность получать их деньги в связи с изменением порядка начисления пенсий.