Украинцам напомнили о важном моменте касательно выплаты пенсий

Вид выплат можно изменить на более выгодный по собственному желанию

Украинским пенсионерам на оккупированных территориях объяснили, как они могут определить, получать ли выплаты от россиян. Вместе с тем гражданам на подконтрольных территориях напомнили, что по закону они имеют право на разные виды пенсий, причем иногда один человек попадает сразу в несколько категорий. В таком случае придется выбирать.

Как это сделать, объяснила начальник отдела применения пенсионного законодательства в ГУ Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Оксана Олефир, ее цитирует "Социальная информационная платформа". Чиновница напомнила, что законом предусмотрены, в частности, пенсии по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Из всех видов можно выбрать только одну – ее и назначат соответствующие органы.

Впрочем, если другой вид пенсионных выплат окажется более выгодным, пенсионер имеет право перейти на него по собственному желанию. Чтобы сделать это, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

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При обработке обращения в фонде должны учесть заработную плату, которую человек получал за весь период страхового стажа от 1 июля 2000 года и до месяца обращения за переводом с одного вида пенсии на другой. По желанию (если это будет выгодно) дополнительно к этому периоду может быть учтена зарплата еще за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Как сообщал "Телеграф", вскоре пенсии украинцев могут пересмотреть в сторону уменьшения и практически уравнять для всех пенсионеров.