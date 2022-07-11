Некоторым украинцам упростили условия получения пенсий: какие возможности появились

Правительство приняло решение отменить еще одно ограничение для украинских пенсионеров

С 1 июля в Украине частично изменят порядок выплаты пенсий некоторым категориям украинцев. Речь идет о пенсионерах-военнослужащих, а также других гражданах, получающих пенсионные выплаты наравне с ними.

Как сообщает издание "НВ-бизнес", в Украине вступил в силу Закон, согласно которому условия пенсионного обеспечения граждан, освобожденных от уволенных с военной службы, и некоторых других лиц частично изменились. Ранее эта категория граждан, а также другие украинцы, получавшие средства в таких же условиях, имели право на выплаты исключительно через учреждения "Ощадбанка". Теперь же, согласно действующему законодательству, пенсионеры имеют право самостоятельно выбирать банк, услугами которого они хотят пользоваться.

Ознакомиться со списком уполномоченных выплачивать пенсию военным пенсионерам и другим категориям лиц банков украинцы могут на официальном сайте Министерства финансов Украины. На сегодняшний день к выбору представлено 46 банковских учреждений.

Стоит также добавить, что в Украине средний размер пенсионных выплат для военных пенсионеров достиг до отметки более 8 500 гривен. При том, что ранее вышедшие на пенсию военнослужащие получали только по 4 370 гривен.

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