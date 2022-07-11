Деяким українцям спростили умови отримання пенсій: які можливості з`явились

Уряд прийняв рішення скасувати ще одне обмеження для українських пенсіонерів

З 1 липня в Україні частково змінять порядок виплати пенсій деяким категоріям українців. Мова йде про пенсіонерів-військовослужбовців, а також інших громадян, які отримують пенсійні виплати на рівні з ними.

Як повідомляє видання "НВ-бізнес", в Україні набрав чинності Закон, згідно з яким умови пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені від звільнених з військової служби, та деяких інших осіб частково змінилися. Раніше ця категорія громадян, і також інші українці, котрі отримували кошти у таких самих умовах, мали право на виплати виключно через установи "Ощадбанку". Наразі ж, згідно з чинним законодавством, пенсіонери мають право самостійно обирати банк, послугами якого вони хочуть користуватися.

Ознайомитися зі списком уповноважених виплачувати пенсію військовим пенсіонерам і деяким іншим категоріям осіб банків українці можуть на офіційному сайті Міністерства фінансів України. Станом на сьогоднішній день до вибору представлено 46 банківських установ.

Варто також додати, що в Україні наразі середній розмір пенсійних виплат для військових пенсіонерів сягнув до відмітки у понад 8 500 гривень. При тому, що раніше військовослужбовці, котрі вийшли на пенсію, отримували лише по 4 370 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати пенсії тим громадянам України, які наразі проживають на тимчасово окупованих росією територіях та детальніше пояснив, де працюють органи соціального захисту.