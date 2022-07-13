Часть украинцев получит повышенную пенсию лишь после войны: кого коснется

Индексация пенсий будет произведена на 14%, но этого еще нужно дождаться

В Украине, несмотря на активные боевые действия в отдельных областях, продолжают регулярно выплачиваться пенсии. Значительная их часть, к слову, увеличилась уже с 1 июля, что весьма показательно для страны в состоянии войны. Однако все же части украинцев придется ждать индексации своих выплат до конца войны.

Кто именно попал в этот список "счастливчиков", рассказало издание "НВ". Подобные метаморфозы с увеличением размера пенсий предусмотрены действием постановления Кабмина №727, датированного 22 июня 2022 года.

Некоторые категории граждан Украины получили возможность перерасчета пенсий еще с марта нынешнего года. Однако выплаты им смогут оформить исключительно после окончания действия военного положения — с 1 числа месяца, который наступит после такого распоряжения.

В перечень людей, которые оказались в столь неопределенной ситуации, входят пенсионеры, которым выплаты начисляются согласно ЗУ "О государственной службе", "О научной и научно-технической деятельности", "О статусе народного депутата Украины", а также "О службе в органах местного самоуправления". Таким образом можно выделить три основных категории людей, ждущих перерасчета пенсий после войны:

народные депутаты;

государственные служащие;

научные сотрудники.

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Ожидается, что повышение выплат будет произведено на 14%.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на общий порядок получения пенсий может уже в ближайшее время повлиять война. Многих украинцев интересует, хватит ли в бюджете ПФУ денег для обеспечения всех граждан.

Также мы писали о том, какие варианты насчет денежного содержания имеются у пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.