Частина українців отримає підвищену пенсію лише після війни: кого торкнеться

Індексація пенсій буде проведена на 14%, але цього ще потрібно дочекатися

В Україні, незважаючи на активні бойові дії в окремих сферах, продовжують регулярно виплачуватись пенсії. Значна їх частина, до речі, збільшилася вже з 1 липня, що дуже показово для країни у стані війни. Проте все ж таки частині українців доведеться чекати індексації своїх виплат до кінця війни.

Хто саме потрапив до цього списку "щасливчиків", розповіло видання "НВ". Подібні метаморфози із збільшенням розміру пенсій передбачені дією постанови Кабміну №727, датованої 22 червня 2022 року.

Деякі категорії громадян України отримали можливість перерахунку пенсій ще з березня цього року. Однак виплати їм зможуть оформити лише після закінчення дії військового стану — з 1 числа місяця, який настане після такого розпорядження.

До переліку людей, які опинилися в такій невизначеній ситуації, входять пенсіонери, яким виплати нараховуються згідно з ЗУ "Про державну службу", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", а також "Про службу в органах" місцевого самоврядування". Таким чином можна виділити три основні категорії людей, які чекають на перерахунок пенсій після війни:

народні депутати;

державні службовці;

науковці.

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Очікується, що підвищення виплат буде здійснено на 14%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на загальний порядок отримання пенсій може вже найближчим часом вплинути війна. Чимало українців цікавить, чи вистачить у бюджеті ПФУ грошей для забезпечення всіх громадян.

Також ми писали про те, які варіанти щодо грошового утримання є у пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.