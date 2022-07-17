В Украине можно изменить вид пенсии: кому доступна услуга

Пенсионеры могут получить как большую, так и меньшую выплату после пересчета

В Украине с 1 июля выросли пенсии у части получателей выплат — среди них как минимальная и максимальная пенсии, так и различные надбавки. Есть пенсионеры, которые в связи со своим статусом могут претендовать на получение сразу нескольких выплат. Тут украинцам оставили право выбирать — какой именно вид государственной помощи получать.

Согласно сайту "Бесплатной правовой помощи", придется выбирать если человек претендует на пенсию по возрасту, инвалидности и потере кормильца. Чтобы поменять вид выплат, нужно подать заявление.

Если пенсионер хочет получать другой вид выплат, вероятно, более выгодный, ему необходимо, кроме заявления:

паспорт — оригинал,

номер карты плательщика налогов (ранее ИНН) — оригинал и копия,

трудовая книжка — оригинал,

при обучении на дневном отделении — оригинал диплома,

если человек служил в силовых структурах (ГСЧС, СБУ и других) — оригинал военного билета либо справку военкома или военной части,

при желании справку про зарплату за 60 месяцев до 1 июля 2000,

для военных — справка о прохождении службы, суммы денежного обеспечения и уплаченные страховые взносы с 1.07.2000 по 31.12.2016, если в реестре данные отсутствуют.

На решение есть 10 дней, а перерасчет пенсии производится с момента ее назначения. Отметим, что в случае, если пенсия окажется меньше — ее начнут выплачивать со следующего месяца. В каждом случае по размеру пенсии консультироваться необходимо в ПФУ индивидуально, она чаще всего зависит от стажа и размера зарплаты.

Напомним, осенью пенсионеров ожидает повышение пенсии по возрасту для тех, кто старше 65 и 70 лет. Ранее "Телеграф" также сообщал о том, как пенсионерам исправить проблему, если пенсия перестала начисляться из-за того, что человека считали пропавшим без вести.