Пенсия во время войны: сохраняются ли выплаты для без вести пропавших украинцев

Чтобы убрать себя из списков исчезнувших, придется подать заявление

Активные боевые действия в Украине постоянно влияют на жизнь обычных людей, в том числе их юридический статус. К сожалению, из-за войны в стране остается достаточно много граждан, которые находятся в статусе "без вести пропавший". Если таковым оказался пенсионер, то любые выплаты из Пенсионного Фонда будут временно приостановлены — до выяснения обстоятельств.

Об этом сообщило издание "На пенсии", ссылаясь на информацию, полученную от ПФУ. Стоит отметить, что начисления пенсии остановят, если гражданин исчез при особенных обстоятельствах.

Правовой статус лиц, без вести пропавших, определяется благодаря одноименному Закону Украины. Считается, что такими лицами могут считаться люди, данные насчет местонахождения которых отсутствуют на протяжении некоторого периода времени.

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Если же человек был разыскан и находится в живых, он должен лично обратиться к органы Пенсионного Фонда, дабы ему возобновили финансовые выплаты. Вероятно, для этого придется подать определенный пакет документов и заявление.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине планируют изменить подход к начислению пенсий в целом.

Также мы рассказывали, сколько людей получат повышенные пенсионные выплаты уже с июля.