В Україні можна змінити вид пенсії: кому доступна послуга

Пенсіонери можуть отримати як більшу, так і меншу виплату після перерахунку

В Україні з 1 липня зросли пенсії у частини отримувачів виплат — серед них як мінімальна та максимальна пенсії, так і різноманітні надбавки. Є пенсіонери, які у зв’язку зі своїм статусом можуть претендувати на отримання одразу кількох виплат. Тут українцям залишили право обирати — який саме вид державної допомоги набувати.

Згідно з сайтом "Безкоштовної правової допомоги", доведеться обирати якщо людина претендує на пенсію за віком, інвалідністю та втратою годувальника. Щоб змінити вид виплат, необхідно подати заяву.

Якщо пенсіонер хоче отримувати інший вид виплат, ймовірно, вигідніший, йому необхідно, крім заяви:

паспорт — оригінал,

номер картки платника податків (раніше ІПН) — оригінал та копія,

трудова книжка — оригінал,

якщо навчалися на денному відділенні — оригінал диплома,

якщо людина служила у силових структурах (ДСНС, СБУ та інших) — оригінал військового квитка або довідку військкома чи військової частини,

за бажання довідку про зарплату за 60 місяців до 1 липня 2000 року,

для військових — довідка про проходження служби, суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески з 1.07.2000 до 31.12.2016, якщо в реєстрі дані відсутні.

На рішення є 10 днів, а перерахунок пенсії провадиться з моменту її призначення. Зазначимо, що у разі, якщо пенсія виявиться меншою, її почнуть виплачувати з наступного місяця. У кожному випадку за розміром пенсії консультуватися необхідно у ПФУ індивідуально, вона переважно залежить від стажу та розміру зарплати.

Нагадаємо, восени на пенсіонерів очікує підвищення пенсії за віком для тих, хто старше 65 та 70 років. Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, як пенсіонерам виправити проблему, якщо пенсія перестала нараховуватися через те, що людину вважали зниклою безвісти.