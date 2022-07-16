Пенсія під час війни: чи зберігаються виплати для безвісти зниклих українців

Щоб прибрати себе зі списків зниклих, доведеться подати заяву

Активні бойові дії в Україні постійно впливають на життя пересічних людей, у тому числі їхній юридичний статус. На жаль, через війну в країні залишається чимало громадян, які перебувають у статусі "безвісти зниклий". Якщо таким виявився пенсіонер, будь-які виплати з Пенсійного Фонду будуть тимчасово припинені — до з’ясування обставин.

Про це повідомило видання "На пенсії", посилаючись на інформацію, отриману від ПФУ. Варто зазначити, що нарахування пенсії зупинять, якщо громадянин зник за особливих обставин.

Правовий статус осіб, які безвісти зникли, визначається завдяки однойменному Закону України. Вважається, що такими особами можуть вважатися люди, дані про місцезнаходження яких відсутні протягом деякого періоду часу.

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Якщо ж людина була розшукана і жива, вона повинна особисто звернутися до органів Пенсійного Фонду, щоб їй відновили фінансові виплати. Ймовірно, для цього доведеться подати певний пакет документів та заяву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні планують змінити підхід до нарахування пенсій загалом.

Також ми розповідали, скільки людей отримають підвищені пенсійні виплати вже з липня.